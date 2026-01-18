رسميا، إشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان مستقل

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رسميًا بإشهار الاتحاد المصري البارالمبي لرفع الأثقال ككيان رياضي مستقل، يتولى إدارة شئون اللعبة ووضع خطط إعداد وتأهيل الأبطال البارالمبيين وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين أبطال الرياضات البارالمبية.

مبادرة قادرون باختلاف

ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين ذوي الهمم تحت مظلة مبادرة «قادرون باختلاف»، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بما يعزز مكانة مصر في الرياضات البارالمبية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتضمن قرار الإشهار اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة إبراهيم أمين إبراهيم، وعبير الرفاعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وعماد الدين حبيب أمينًا للصندوق، وعضوية كل من سمير عبد العزيز، طلعت محمد الصادق، طارق سيد إبراهيم، وعمرو ممدوح الجمل.

ويهدف إشهار الاتحاد ككيان مستقل إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للعبة، بما يتيح لمجلس الإدارة وضع استراتيجيات طويلة المدى لاكتشاف المواهب وبناء أجيال جديدة من الأبطال القادرين على رفع العلم المصري في المحافل القارية والعالمية والبارالمبية.

تخفيض التكاليف المالية للكشف الطبي على الرياضيين

وعلى صعيد آخر، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والبالغ عددها 17 وحدة، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين بمختلف المحافظات، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وفي كافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.

وطبقًا للقرار الوزاري تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية، فقد تم اعتماد ٤ مستويات وهي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.