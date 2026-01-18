الأحد 18 يناير 2026
رياضة

ساديو ماني يقود هجوم السنغال أمام المغرب بنهائي أمم أفريقيا

السنغال
السنغال
أمم أفريقيا، أعلن بابي ثياو المدير الفني لـ منتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب المغرب، اليوم الأحد في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ويسدل اليوم الأحد، الستار على منافسات النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب، وشارك بها 24 منتخبًا هي الأفضل في القارة السمراء.

تشكيل السنغال أمام المغرب

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: كيربين دياتا، مامادو سار، موسى نياخاتي، ماليك ضيوف.

في خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، لامين كامارا.

في خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إليمان نداي.

تشكيل المغرب أمام السنغال

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي.

الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري.

الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

موعد مباراة المغرب والسنغال

تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتجمع بين منتخبي المغرب صاحب الأرض والسنغال.

وتقام مباراة المغرب والسنغال في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية.

أول مواجهة تاريخية بين المغرب والسنغال في كأس أمم أفريقيا 

وتعد هذه المباراة أول مواجهة بين منتخبي المغرب والسنغال، في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 35 نسخة من الكان.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال 

ولكن سجل اللقاءات بينهما حافل، إذ التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المغربي، الذي حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 فقط للسنغال، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعكس المواجهات الأخيرة أفضلية مغربية واضحة، حيث فاز أسود الأطلس في 4 من آخر 6 مباريات جمعت المنتخبين، مقابل فوز وحيد للسنغال، تحقق في مباراة ودية عام 2012 بنتيجة (1-0).

شاهد غرفة ملابس منتخب المغرب قبل مواجهة السنغال بنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيوكاسل يسقط في فخ التعادل السلبي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وشهدت مواجهات المغرب والسنغال عبر التاريخ طابعًا حاسمًا، في عدة مناسبات، لا سيما في تصفيات المونديال.

ففي طريقه إلى أول مشاركة بكأس العالم، عام 1970، تجاوز المنتخب المغربي نظيره السنغالي، في مباراة فاصلة حُسمت بنتيجة (2-0) في لاس بالماس بإسبانيا. كما تفوق المغرب على أسود التيرانجا أيضًا، في تصفيات مونديال 1994.

في المقابل، نجح المنتخب السنغالي في التفوق على المغرب، خلال تصفيات مونديال 2002، حيث حجز بطاقة التأهل حينها بفارق الأهداف عن أسود الأطلس، بعد التساوي بـ15 نقطة لكل منهما.

رابع نهائي في تاريخ منتخب السنغال والثاني للمغرب 

ويخوض المنتخب السنغالي النهائي الرابع في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، والأول منذ تتويجه باللقب القاري عام 2021، بينما يظهر منتخب المغرب (المتوج في 1976) في النهائي للمرة الثانية، بعد غياب عن المشهد الختامي منذ نسخة 2004.

