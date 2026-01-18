رفع الحمل البدني في مران الزمالك استعدادا لمباراة المصري في الكونفدرالية

18 حجم الخط

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على رفع الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للقاء الزمالك والمصري بعد الحصول على راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك يفوز على المصري في كأس عاصمة مصر في بروفة الكونفدرالية

فاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

