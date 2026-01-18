فان دايك: ننتظر عودة محمد صلاح لليفربول بفارغ الصبر

18 حجم الخط

خرج الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع نادي ليفربول، بتصريحات علنية تعكس مدى حاجة "الريدز" الماسة لخدمات النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غيابه.

"صلاح يصنع الفارق"

​وفي حديثه عن العودة المرتقبة لهداف الفريق، قال فان دايك: "الجميع يجب أن يتطلع لعودة محمد صلاح. لنرَ متى سيعود ونأمل أن يساعدنا. بفضل جودته، يستطيع الفوز بالمباريات وتحقيق نتائج جيدة".

​ولم يكتفِ القائد الهولندي بالإشادة الفنية، بل أكد على الدور القيادي لصلاح قائلًا: "صلاح لاعب مهم جدًا في الفريق داخل الملعب وخارجه، ونحن سعداء بعودته. للأسف لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن عندما يعود، عليه أن يساعدنا".

و​تأتي هذه التصريحات في وقت حساس جدًا لكتيبة ارني سلوت، حيث عانى الفريق من "فقر هجومي" واضح خلال المباريات الأربع الأخيرة في البريميرليج، مكتفيًا بجمع 4 نقاط فقط من تعادلات أمام ليدز، أرسنال، فولهام، وبيرنلي.

​وكان محمد صلاح قد أنهى مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث احتل "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة.

ورغم خيبة الأمل الدولية، إلا أن جماهير "آنفيلد" تضع آمالًا عريضة على الحالة البدنية والذهنية لصلاح لانتشال الفريق من دوامة التعادلات واستعادة بريق المنافسة على الصدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.