الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فان دايك: ننتظر عودة محمد صلاح لليفربول بفارغ الصبر

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

خرج الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد دفاع نادي ليفربول، بتصريحات علنية تعكس مدى حاجة "الريدز" الماسة لخدمات النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة غيابه.

"صلاح يصنع الفارق"

​وفي حديثه عن العودة المرتقبة لهداف الفريق، قال فان دايك: "الجميع يجب أن يتطلع لعودة محمد صلاح. لنرَ متى سيعود ونأمل أن يساعدنا. بفضل جودته، يستطيع الفوز بالمباريات وتحقيق نتائج جيدة".

​ولم يكتفِ القائد الهولندي بالإشادة الفنية، بل أكد على الدور القيادي لصلاح قائلًا: "صلاح لاعب مهم جدًا في الفريق داخل الملعب وخارجه، ونحن سعداء بعودته. للأسف لم يتمكن من الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن عندما يعود، عليه أن يساعدنا".

و​تأتي هذه التصريحات في وقت حساس جدًا لكتيبة ارني سلوت، حيث عانى الفريق من "فقر هجومي" واضح خلال المباريات الأربع الأخيرة في البريميرليج، مكتفيًا بجمع 4 نقاط فقط من تعادلات أمام ليدز، أرسنال، فولهام، وبيرنلي.

​وكان محمد صلاح قد أنهى مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث احتل "الفراعنة" المركز الرابع في البطولة.  

ورغم خيبة الأمل الدولية، إلا أن جماهير "آنفيلد" تضع آمالًا عريضة على الحالة البدنية والذهنية لصلاح لانتشال الفريق من دوامة التعادلات واستعادة بريق المنافسة على الصدارة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك الدوري الإنجليزي الممتا الدوري الانجليزي الم الدوري الإنجليزي ا النجم المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح ماس منتخب المصري محمد صلاح نهائي كأس أمم إفريقيا

مواد متعلقة

حارس السنغال يتسلح بسجل قوي في النهائيات قبل مواجهة المغرب

بالأرقام، مواجهة خاصة بين ماني وبونو في نهائي أمم إفريقيا

غياب محمد صلاح يكشف نقطة ضعف هجوم ليفربول

صراع الأفضل يشعل نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

ads

الأكثر قراءة

قصة التجريدة المغربية.. هنا التاريخ

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

وزير الأوقاف العماني من العاصمة الجديدة: مصر بلد العلم الجامع لكل الاجتهادات

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

المزيد
الجريدة الرسمية