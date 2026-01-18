وكيل يورجن كلوب يفتح الباب أمام توليه تدريب ريال مدريد

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية تولي الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، قيادة ريال مدريد في الفترة المقبلة، لخلافة تشابي ألونسو الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني للنادي الملكي، وتم تعيين ألفارو أربيلوا، مديرا فنيا مؤقتا.

وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الستة عشر بعد خسارته أمام ألباسيتي 3-2، قبل أن يحقق فوزًا على ليفانتي 2-0 في الدوري الإسباني، ويحتل الفريق حاليا وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر بعد مرور 20 جولة.

كلوب يدرس إمكانية الرحيل

وبحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، أكد مارك كوسيك وكيل يورجن كلوب أن المدرب الألماني يرى إمكانية الرحيل عن ريد بول واردة، مع العلم أن كلوب يشغل حاليًا منصب مدير كرة القدم لجميع فرق ريد بول منذ مغادرته ليفربول في نهاية موسم 2023-2024.

وأضاف التقرير أن ألفارو أربيلوا لن يستمر على الأرجح كمدرب للفريق الأول، وأن النادي الملكي يبحث بالفعل عن مدرب بديل لتولي المسؤولية في المستقبل القريب.

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره ليفانتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - هويسن - كاريراس.

في خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - بيلينجهام.

في خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ أربيلوا مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتًا خلفًا لـ تشابي ألونسو، كما أنها تعد الفوز الأول أيضا.

وتولى أربيلوا مسؤولية الريال في مباراة واحدة يوم الأربعاء الماضي ضد ألباسيتي وخسر في دور الـ16 في كأس الملك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.