أخبار مصر

المترو: تخفيض السرعة على الخط الأول وتأخيرات خلال الأسبوع الجاري بسبب أعمال الصيانة

بدأ مترو الانفاق تطبيق قرار إبطاء الحركة على الخط الأول المرج حلوان، وذلك لتجنب أي مشاكل بسبب بعض أعمال الصيانة الخارجة عن إدارة المترو والتابعة لشركة المياه.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاقأن خطوط المترو سوف تشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة خلال الأسبوع الجاري على أن تنتظم الحركة بعد أسبوع من الآن.  

المترو يوضح سبب تأخير القطارات على الخط الأول 

 وأوضحت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين أن التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجة عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق، وسيتم إذاعة تنويه التأخيرات اليوم فى محطات الخط الأول والثانى بسبب أعمال شركة المياه. 

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان  حتى المرج

وتسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا إلى عمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.

تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو (حلوان- المرج)

وتتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطارا مكيفا للعمل على بالخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبي بالخط الأول للمترو.

