أخبار مصر

استعدادات خاصة من السكة الحديد بشأن جدول التشغيل خلال إجازة نصف العام

السكك الحديد
السكك الحديد
قامت الهيئة القومية للسكك الحديد بإخطار إدارات التشغيل بالجداول المقرر تطبيقها بداية من الخميس بعد المقبل، وأعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

 

وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالإضافة إلى القطارات اليومية الأخرى.  

 

وبيانها كالآتي:

 

أولًا: تشغيل عدد 2 قطار (تالجو) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة/أسوان (يوم بعد يوم) حتى يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان/القاهرة (يوم بعد يوم) حتى يوم الاثنين الموافق 16 / 2 / 2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة/أسوان حتى يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان/القاهرة حتى يوم الاثنين الموافق 16 / 2 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20 طبقًا للجدول المرفق.

والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتسعى دائمًا في تلبية رغبات جمهور الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر اجازة منتصف العام الدراسي

