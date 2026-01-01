الخميس 01 يناير 2026
أخبار مصر

استياء بين ركاب المترو بسبب تأخير القطارات على خط "المرج– حلوان"

أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من التأخيرات المتكررة في تشغيل مترو الأنفاق، خاصة على الخط الأول "المرج–حلوان"، والتي شهدت زحامًا كبيرًا في مختلف المحطات على مدار الساعة.

وأشار المستخدمون إلى تكدس الركاب نتيجة تأخر القطارات، فيما أوضحت شركة المترو أن السبب يعود لأعمال خارج عن إرادتها، تتمثل في قيام شركة المياه بتمرير مواسير أسفل مترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح.

وأعلنت الشركة أنها بدأت تطبيق قرار إبطاء الحركة على الخط الأول، بهدف تفادي أي مشكلات محتملة نتيجة أعمال الصيانة التي تنفذها شركة المياه، والتي تقع خارج نطاق إدارة المترو.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن خطوط المترو سوف تشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة خلال الأسبوع الجاري على أن تنتظم الحركة بعد أسبوع من الآن.  

المترو يوضح سبب تأخير القطارات على الخط الأول 

 وقالت  شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين إن  التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجة عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق. 

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان  حتى المرج

وتسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا إلى عمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.

تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو (حلوان- المرج)

وتتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطارا مكيفا للعمل على بالخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبي بالخط الأول للمترو.

