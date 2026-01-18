تحت الأرض بعمق 3 أمتار، تحرير مهاجرين غير شرعيين من سجن سري فى ليبيا

18 حجم الخط

كشفت مصادر أمنية ليبية، عن العثور على سجن سري ضخم للبشر، فى بلدة الكفرة، مخصص لسجن راغبى الهجرة غير الشرعية، وتم تحرير أكثر من 200 شخصا منه.

كشف سجن سري تحت الأرض فى الكفرة الليبية

قالت المصادرلوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، إن السلطات الأمنية الليبية حررت أكثر من 200 مهاجر غير شرعي مما وصفوه، بأنه سجن سري في بلدة الكفرة في جنوب شرق البلاد بعد احتجازهم في ظروف غير إنسانية.

وتابعت المصادر اللليبية، أن السلطات الأمنية عثرت على سجن تحت الأرض، على عمق ثلاثة أمتار تقريبا، يديره تاجر بشر ليبي الجنسية.

احتجاز مهاجرين غير شرعيين من زنزانات تحت الأرض

وأوضحت، أن هذا الشخص لم يتم احتجازه بعد، لكنه مدان باحتجاز بعض المهاجرين المحررين لمدة تصل إلى عامين في الزنزانات تحت الأرض.

وبينت المصادر، أن ما وجدته العملية الأمنية، هو واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي تم الكشف عنها في المنطقة.

وبينت، أدت عملية المداهمة على السجن السري داخل الكفرة، للكشف عن العديد من زنزانات الاحتجاز غير الإنسانية تحت الأرض.

