خارج الحدود

رويترز: غرقى ومفقودون إثر انقلاب قارب هجرة غير شرعية قبالة جزيرة جافدوس اليونانية

قارب هجرة غير شرعية،
قارب هجرة غير شرعية، فيتو
أفادت وكالة "رويترز"، بغرق ثلاثة مهاجرين إثر انقلاب قاربهم الخشبي قبالة جزيرة جافدوس الواقعة في أقصى جنوب اليونان مساء أمس الثلاثاء، فيما يواصل خفر السواحل عمليات البحث اليوم الأربعاء عن عدد من المفقودين.

غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية

وقال خفر السواحل، أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب تحركوا بسرعة إلى أحد جانبيه عندما اقتربت سفينة تابعة لوكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود "فرونتكس"، مما تسبب في انقلابه.

وتابع وأضاف خفر السواحل في بيانه "أدى تحركهم إلى الجانب الأيسر إلى تدفق المياه وانقلاب القارب. وعلى الفور، أطلق طاقم سفينة فرونتكس وسائد نجاة وقارب نجاة".

 

إعفاء أوروبي محتمل لألمانيا من استقبال لاجئين إضافيين

فى سياق أخر أظهر تحليل حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن  ألمانيا تستطيع حتى نهاية العام المقبل التقدّم بطلب رسمي للإعفاء من التزاماتها ضمن آلية "تجمّع التضامن"، التي أُنشئت في إطار إصلاح نظام  اللجوء الأوروبي  لتخفيف الضغط عن الدول الأكثر تضررًا من تدفقات المهاجرين.

وأضاف التقرير أن هذا الوضع سيمنح  ألمانيا  الحق في عدم استقبال مهاجرين إضافيين وعدم تقديم مساهمات مالية أو عينية كبديل، كما هو مطلوب من الدول التي ترفض استقبال اللاجئين.

 

وفقًا لتحليل المفوضية، فإن بعض الدول ستكون الأشد تضررًا من ضغوط الهجرة  خلال العام المقبل، ما يجعلها مؤهلة لتلقي الدعم من شركائها في  الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت المفوضية أن دولًا مثل اليونان وقبرص وإسبانيا  وإيطاليا ستُعتبر في عام 2026 الأكثر تأثرًا بضغوط الهجرة، إذ تواجه الأولى والثانية أعدادًا غير متناسبة من الوافدين، فيما تتعامل إسبانيا وإيطاليا مع أزمات متكررة ناجمة عن عمليات إنقاذ المهاجرين في  البحر المتوسط.

 

وفي المقابل، وضعت المفوضية كلا من  ألمانيا  وبلجيكا وفرنسا  وهولندا ضمن مجموعة الدول المعرّضة لخطر متزايد نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين وضغط أنظمة الاستقبال، ما يعني أنها ستؤدي أدوارًا تضامنية أخرى بدلًا مناستقبال لاجئين إضافيين.

 

كما تعاني دول مثل النمسا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وكرواتيا من “وضع هجرة حاد”، يتيح لها التقدم بطلب إعفاء كلي أو جزئي من الالتزامات التضامنية الجديدة، نظرًا لتراكم الأعباء خلال السنوات الخمس الماضية.

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لعاطل بتهمة الهجرة غير الشرعية

دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، أبرز نتائج القمة المصرية- الأوروبية في الهجرة والتنقل

 

 

 

جزيرة جافدوس اليونان خفر السواحل فرونتكس غرق ثلاثة مهاجرين

