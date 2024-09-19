هجرة غير شرعية، تفاصيل مصرع وإصابة 26 مصريًا فى ليبيا، والخارجية تتخذ قرارا عاجلا (صور)

في حادث مأساوي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، شهد الطريق الصحراوي في درنة شرق ليبيا انقلاب سيارة تقل 26 مصريًا كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية، مما أسفر عن مصرع 11 منهم وإصابة 15 آخرين بعضهم في العناية المركزة.

مصرع مصريين فى ليبيا

وكشفت السلطات الليبية أنه تم القبض على قائد السيارة والتحفظ عليه، مشيرة إلى أنه من بين المصابين 2 بحالة خطيرة.

وقال أسامة علي، المتحدث باسم الإسعاف الليبي: إن سيارة كان يستقلها 26 شخصا جميعهم مصريون، في رحلة هجرة غير شرعية، انقلبت على الطريق الصحراوي بمدينة درنة شرقي ليبيا، أمس الأربعاء.

وأضاف أن من بين الناجين مصابين اثنين في حالة خطرة، تم إيداعهما بالعناية المركزة، بالإضافة إلى إصابة 5 بكسور، و7 بإصابات طفيفة وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأوضح أن السيارة كان يقودها سائق مصري تم التحفظ عليه من قبل السلطات الليبية.

مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة

وفي وقت سابق مساء أمس، نشرت صفحة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بدرنة، على “فيس بوك”، صورا لمصابي الحادث بعد نقلهم إليها، مشيرة إلى تعامل أقسام الجراحات التخصصية العامة مع المصابين.

وأوضحت أنه في فجر الأربعاء، استقبل الفريق الطبي مصابي حادث سير عددهم 26 شخصا، بينهم 11 متوفى.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا اليوم، أكدت خلاله أنها تتابع حادث انقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا أمس الأربعاء ١٨ سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

متابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة: إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.