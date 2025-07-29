الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

لم يبق منه سوى خاتم زفاف، صور ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية فى ليبيا

غرق قارب هجرة، فيتو
غرق قارب هجرة، فيتو

أفادت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، نقلا عن تقارير محلية ليبية، أن 18 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين في حادث غرق قارب غير شرعية قبالة مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.

حادث غرق قارب هجرة غير شرعية فى طبرق

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: إنه جرى العثور على عشرة ناجين حتى الآن من حادث غرق القارب أمام طبرق.

جثامين مهاجرين، فيتو
جثامين مهاجرين، فيتو

 وقالت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، إنه جري انتشال جثمانين من قبل فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق بنفس المكان الذي انتشلت منه الجثث السابقة.

خاتم ضحية غرق، فيتو
خاتم ضحية غرق، فيتو

وأشارت إلى أنه يتم نقلهم إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، ومن ثم إلى  مدينة درنة لأخذ العينات، مشيرة إلى وجود خاتم زفاف فى أصبع أحد الضحايا قامت بنشر صورته لاحتمالية التعرف عليه.

وطبرق هي مدينة ساحلية تقع بالقرب من الحدود مع مصر.

ليبيا نقطة عبور المهاجرين الفارين

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء وعبر البحر المتوسط.

جثامين مهاجرين، فيتو
جثامين مهاجرين، فيتو

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة،  إلى أنه تُعد هذه المأساة الأحدث تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص.

ولا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم.

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طبرق غرق قارب غير شرعية السواحل معمر القذافي المنظمة الدولية للهجرة مؤسسة العابرين مركز طبرق الطبي

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