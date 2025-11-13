أهالي الدقهلية يشيعون جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية

18 حجم الخط

اتشحت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية بالسواد، خلال تشييع جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية بدولة ليبيا.

شارك في الجنازة الكبار والصغار وتعالى الصراخ والعويل تزامنا مع وصول الجثامين ودخولها للمسجد لأداء صلاة الجنازة قبل تشجيعها لمثواها الأخير كل بمقابر عائلته.

خيم الحزن على قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن فقدت 6 من أبنائها في مأساة جديدة للهجرة غير الشرعية، غرقوا قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الثانية للهجرة.

وتبين أن المتوفين الذين جرى انتشال جثثهم، هم: فتحي مجدي الصاوي - أحمد طارق محمد القناوي - السعودي عبد المنعم أبو الإسعاد -محمود محمد أبو الإسعاد يونس.

وكان الهلال الأحمر الليبي أعلن في بيان له، أنه استجابةً لنداء استغاثة ورد من فرع الهلال الأحمر صبراتة بشأن وجود قارب هجرة مقلوب على شاطئ البحر، انطلق فريق الانتشال بمكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر صرمان، حيث تمكن الفريق من انتشال نحو 18 جثة بينهم سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى صرمان العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.