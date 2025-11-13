الخميس 13 نوفمبر 2025
أهالي الدقهلية يشيعون جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية

جنازة ضحايا الغرق
جنازة ضحايا الغرق في الهجرة غير الشرعية بتلبانة، فيتو
اتشحت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية بالسواد، خلال تشييع جثامين 6 شباب غرقوا في محاولة هجرة غير شرعية بدولة ليبيا.

شارك في الجنازة الكبار والصغار وتعالى الصراخ والعويل تزامنا مع وصول الجثامين ودخولها للمسجد لأداء صلاة الجنازة قبل تشجيعها لمثواها الأخير كل بمقابر عائلته. 

 

خيم الحزن على قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن فقدت 6 من أبنائها في مأساة جديدة للهجرة غير الشرعية،  غرقوا قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الثانية للهجرة.

 

وتبين أن المتوفين الذين جرى انتشال جثثهم، هم: فتحي مجدي الصاوي -  أحمد طارق محمد القناوي - السعودي عبد المنعم أبو الإسعاد -محمود محمد أبو الإسعاد يونس.

وكان الهلال الأحمر الليبي أعلن في بيان له، أنه استجابةً لنداء استغاثة ورد من فرع الهلال الأحمر صبراتة بشأن وجود قارب هجرة مقلوب على شاطئ البحر، انطلق فريق الانتشال بمكتب الهلال الأحمر الزاوية الغرب بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر صرمان، حيث تمكن الفريق من انتشال نحو 18 جثة بينهم سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى صرمان العام.

