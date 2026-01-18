حمادة صدقي يرد بقوة على ميدو بشأن استعانة منتخب حسن شحاتة بالمشايخ

18 حجم الخط

أطلق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك تصريحات اتهم بها "منتخب حسن شحاتة" التاريخي بالاستعانة بالمشايخ بعد فترة ذهبية حقق خلالها الفراعنة ثلاثة ألقاب لأمم أفريقيا على التوالي 2006، 2008 و2010، مستشهدًا في حديثه بـ حمادة صدقي.

فيما نفى حمادة صدقي تصريحات ميدو المثيرة للجدل جملة وموضوعًا، واصفًا إياها بمعلومات عارية تمامًا من الصحة.

ميدو يثير الجدل بشأن استعانة منتخب حسن شحاتة بمشايخ

وقال ميدو إن حمادة صدقي طلب منه في منتخب مصر أن يرتدي رقم 5 في إحدى المباريات لأن “الشيخ” طلب ذلك.

وواصل ميدو: رفضت بالطبع ارتداء التي شيرت رقم 5 ولذلك كابتن حسن شحاتة كان “بيتجنن مني”.

ميدو

وأضاف: “الجزم كانت بتتاخد مننا قبل المباريات ويتقري عليها حاجات ويترش عليها مياه”.

وأتم حديثه: “الكلام اللي بقوله كان بيحصل واسألوا اللاعيبة كلها وأي حد يقول غير كده كداب”.

رد قوي من حمادة صدقي على ميدو

وسرعان ما رد حمادة صدقي على ادعاءات ميدو قائلا: “أكيد ميدو بيتكلم على منتخب تاني غير مصر، وميدو بيقول حاجات خيالية ومحصلتش نهائيا”.

وواصل: “اللي بيسلم الفانلات عامل الملابس وليس مدرب المنتخب، احنا عايشين يا ميدو وهذا كلام عار تماما من الصحة”.

وتابع: “لو عندك مشكلة مع كابتن حسن شحاته مينفعش تهد تاريخ منتخب مصر”.

وأتم حديثه: “عيب عليك يا ميدو ما لو الأمر بسيط كده كنا خدنا كأس العالم”.

