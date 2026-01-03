السبت 03 يناير 2026
محافظات

سقوط سيارة أجرة فى مياه النيل بكوم أمبو دون إصابات

سقوط سيارة فى مياه
سقوط سيارة فى مياه النيل بأسوان
سقطت سيارة أجرة "كبوت" فى مياه نهر النيل، بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، دون وقوع أى إصابات بشرية، وذلك أثناء توقفها على مرسى معدية المنصورية من الجهة الشرقية بمنطقة البيارة.

وانزلقت عجلات السيارة بشكل مفاجئ أثناء توقفها على المرسى، ما أدى إلى سقوطها فى مياه النيل، وسط حالة من القلق بين المتواجدين بالمكان.

وتدخلت على الفور جهود الإنقاذ من الأهالى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتم التعامل مع الموقف سريعًا، وانتشال السيارة من المياه دون تسجيل أى إصابات، مع تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

