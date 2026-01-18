"مجالس الفقه" سلسلة دعوية لنشر الفكر الوسطي بمساجد الوادي الجديد

18 حجم الخط

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، سلسلة من "مجالس الفقه" بمساجد المحافظة، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح وتنمية الملكة الفقهية لدى الأئمة والجمهور، وسط إقبال جماهيري وحرص كبير من رواد المساجد على الاستزادة من علوم الشريعة، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم، وتفعيلًا لرسالة المسجد التعليمية والدعوية.

تناولت المجالس، شرح القواعد الفقهية الكلية وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بقضايا العصر، مع التركيز على ربط الفقه بالواقع المعيش بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، فيما شهدت اللقاءات حضورًا مكثفًا من الأئمة وطلبة العلم ورواد المساجد، وسط أجواء تفاعلية شملت الإجابة عن التساؤلات الفقهية المعاصرة.



ومن جانبه تابع الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، هذه المجالس، ويحرص على التواجد الميداني لمتابعة سير المجالس وضمان تقديم المادة الفقهية بأسلوب ميسر ومنضبط، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المجالس في بناء وعي وسطي مستنير معتدل.

المساجد حصون الفكر الوسطي المستنير

وأكدت مديرية أوقاف الوادي الجديد عزمها على الاستمرار والتواصل في هذا المسار التنويري، حيث تمتد هذه المجالس لتشمل الإجابة على استفسارات المواطنين وبناء جسور الثقة بين المسجد والمجتمع، تأكيدًا على أن المساجد ستظل حصونًا للفكر الوسطي المستنير تحت مظلة وزارة الأوقاف، وإن هذا النشاط الدعوي المستمر يعكس الطفرة النوعية التي تشهدها المديرية في تنظيم الفعاليات، والحرص على إيصال العلم النافع لكل المواطنين.

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار هذه الأنشطة العلمية والدعوية في مختلف مساجد المحافظة، تفعيلًا لرسالة المسجد في التوعية المجتمعية ونشر صحيح الدين وفق المنهج الوسطي المستنير.

