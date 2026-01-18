تعليم الوادي الجديد: طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الإنجليزي بدون معوقات

18 حجم الخط

بدأت صباح اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر الحضور والغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، تبدأ من مراحل إعداد وطباعة الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف أوراق الامتحانات داخل أكياس معتمة ومغلقة، مع الالتزام بفتح مظاريف الأسئلة داخل اللجان بحضور الملاحظين وفي التوقيتات المحددة.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لرصد الموقف الامتحاني أولًا بأول، والتدخل السريع لحل أي معوقات طارئة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات، وتوفير المناخ الآمن الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

متابعة لحظية لسير امتحانات الإعدادية

وشدد وكيل تعليم بالوادى الجديد، على متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الإمتحان، لافتًا إلى التواصل اللحظي مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية والمركزية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

