واحة الفرافرة بالوادي الجديد تستقبل ثاني أفواج رحلات “اعرف بلدك”

زار شباب ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، عدد من المعالم السياحية والطبيعية بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية هامة.

هذا فقد استقبلت واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ثاني أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك”، خلال الفترة من 17 حتى 22 يناير 2026، بمشاركة ٥٠ شابًا وفتاة وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب،

وقال محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم: إن رحلات مبادرة “اعرف بلدك” تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.

انطلاق الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك الي محافظة الوادي الجديد.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن فتح باب الاشتراك (تسجيل وتسديد) في فعاليات الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك الي محافظة الوادي الجديد، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٢٠٢٦/١/٣١ حتى ٢٠٢٦/٢/٥ والحجز والتسجيل والسداد يكون من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة

(https://apps.emys.gov.eg/youth/trip_public).

يتم سداد قيمة الاشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة فيزا وأية كروت بنكية ولا يعتد السداد بانستاباي أو محفظة بنكية أو إلكترونية أخرى.

بالنسبة لشروط الاشتراك فتتمثل في أن يكون السن من ١٨ – ٤٥سنة،والتجمع والتحرك بأتوبيس مكيف من أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة السابق - محافظة الجيزة حاليا أمام نادي الزمالك الرياضي يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٣١ في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحا.

وقيمة الاشتراك تبلغ (١٥٠٠ج) ألف وخمسمائة جنيه للفرد، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

ويتضمن البرنامج زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية، يرجي الاطلاع على شروط المشاركة بدقة قبل الضغط على أيقونة موافق وإتمام إجراءات عملية التسجيل والسداد.

