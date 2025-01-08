بدءا من غد ولمدة 3 أيام، قافلة طبية مجانية تشمل 9 تخصصات بالوادي الجديد

أعلن محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ قافلة طبية اجتماعية على أرض المحافظة لإحدى الجمعيات الأهلية في الفترة من 9 يناير إلى 11 يناير الجاري.

وتضم القافلة تخصصات طبية "باطنة ـ أطفال ـ أنف وأذن ـ جلدية ـ جراحة عامة ـ جراحة أوعية دموية ـ عظام ـ نساء وتوليد - مسالك بولية)، بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

وذكر مدير تضامن الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على رفع المعاناة من على كاهل الأسر المصرية ومن خلال دور وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق أهداف الدولة ومساعيها في مد مظلة الحماية الاجتماعية من خلال الشراكة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والذي يتمثل في التحالف الوطني.



ولفت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إلى أن القافلة بتوجيهات من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي ظل حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن تصل جميع خدمات وأنشطة التحالف الوطني إلى أبناء المحافظة.

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