3 قرارات لمحافظ الوادي الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث استعرض الموقف المالي لإيرادات ومصروفات الهيئة، وسبل تعظيم الموارد المتاحة من أصول ومشروعات قائمة، كما أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

إنشاء مقر دائم للمعارض بمدينة الخارجة بمقر الاستراحة الممتازة؛ لإقامة المعارض السنوية ومعارض اليوم الواحد.

طرح المحال التجارية بالمنشآت السياحية التابعة للهيئة للبيع أو الإيجار، ودراسة توفير مشروعات تجارية للشباب بالتنسيق مع إدارة مشروعك.

تنشيط الحركة السياحية وإبراز التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية

يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقي في وقت سابق بوزير السياحة والآثار وذلك خلال لقاء عُقد بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بصورة أكبر بين الوزارة والمحافظة وبما يساهم في تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم جهود الترويج لها محليًا ودوليًا خلال الفترة المقبلة.



وجاء هذا اللقاء في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر وإبراز التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية الذي تزخر به المحافظات المختلفة بها وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإبراز هذا التنوع والتي تهدف إلى أن تكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها في العالم تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي".

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالمحافظ، مشيدًا بالجهود التي تبذلها محافظة الوادي الجديد لتطوير الأماكن السياحية والبيئية والأثرية بها، مؤكدًا على استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة آوجه الدعم الفني والمؤسسي لزيادة الحركة السياحية إليها، وفتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي لاسيّما في مشروعات النُزل البيئية التي تُعد من أبرز مميزات السياحة المستدامة بالمحافظة.

وشهد اللقاء استعراضًا موسعًا للمنتجات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المحافظة وعلى رأسها السياحة الثقافية، حيث تحتضن المحافظة مجموعة من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، بما يجعلها وجهة غنية بالتنوع الحضاري والتاريخي.

كما تم التطرق إلى منتج السياحة الاستشفائية، والذي يمثل عنصر جذب فريد من نوعه بفضل ما تمتلكه المحافظة من نُزل بيئية وعيون كبريتية طبيعية ومقومات بيئية متميزة، إلى جانب السياحة الصحراوية (السفاري) حيث تشتهر الوادي الجديد بمناطق مثل الصحراء البيضاء والسوداء، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بها مثل التزحلق على الرمال والتخييم.

وفي ختام اللقاء، وجّه اللواء محمد الزملوط، الدعوة لوزير السياحة والآثار لزيارة المحافظة والاطلاع ميدانيًا على مواقعها الأثرية والسياحية، والتباحث المباشر مع الجهات المعنية بشأن فرص التطوير والترويج السياحي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنمية جنوب مصر سياحيًا واقتصاديًا

