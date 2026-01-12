الكشف على 790 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

اختتمت القافلة الطبية الموسعة لـ "رئاسة مجلس الوزراء" و"بنك الشفاء المصري" فعاليات يومها الثاني بمركز الداخلة، بتوقيع الكشف الطبي على 790 مواطنًا من أبناء المركز، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أعمال القافلة بمستشفى الداخلة العام شهدت الانتهاء من فحص حالات التخصصات النوعية (باطنة، عظام، جلدية، أطفال، وأنف وأذن وحنجرة)، والتي أسفرت عن تحديد 61 حالة تستدعي تدخلات جراحية، واجراء 35 عملية مياه بيضاء وذلك استكمالًا لخدمات الرمد المتكاملة التي قُدمت في اليوم الأول.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة ستشهد تقديم خدماتها بمركز الفرافرة (مستشفى الفرافرة المركزي) يومي الأربعاء والخميس القادمين (14 و15 يناير) لاستكمال تقديم الخدمات الطبية المجانية في التخصصات المتنوعة.

حرص الدولة على دعم القطاع الصحي

وصرح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، أن القافلة تضم تخصصات طبية متكاملة وتتواجد في مركز الفرافرة، يوم الأربعاء الموافق 14 / 1 / 2026 قافلة تخصصات متكاملة تشمل تخصصات (عظام - باطنة - اطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة)، ويوم الخميس الموافق 15 / 1 / 2026 قافلة رمد متكاملة.

وتأتي هذه القافلة الطبية المجانية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.