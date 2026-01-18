خدمات اجتماعية وكشف طبي وعمليات جراحية في قافلة شاملة بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تواصل القافلة الطبية الخيرية التي تستضيفها محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، أعمالها في تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير 2026.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الخدمات لن تقتصر على الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان فحسب، بل ستمتد لتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى في موقع القافلة للحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، مما يساهم في توفير عناء السفر عن أهالي واحات الوادي الجديد، بالإضافة إلى الخدمات الإجتماعية.



وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي بنظام العمل المشترك بين المحافظة والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تجسيدًا لروح التعاون الهادف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وشدد على أن الهدف الأسمى هو تمكين المواطنين في المناطق الحدودية والبعيدة من الحصول على حقهم في رعاية صحية لائقة ومجانية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

ولفت وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل:.(جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة الكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.

ولفت العديسي، إلى أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الاجتماعي والصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتنسيق إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

وأوضحت أسماء حجازي مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الوزارة تنفذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت أسماء، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

هذا فيما أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.

وأكد الزملوط أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

