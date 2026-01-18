18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لمدينة السرو بمحافظة دمياط اليوم الأحد، حملة مكبرة وموسعة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لجهود الوحدات المحلية في مواجهة المخالفات وإعادة الانضباط للشارع.

تنفيذ فوري لتوجيهات المحافظ

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، حيث قادت الحملة فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، بمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية.

إزالة التعديات وفتح الشوارع

استهدفت الحملة رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزالة التعديات التي تعوق حركة السير وتشكل خطورة على المواطنين، مع فتح الطرق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع السرو بمحافظة دمياط

استجابة لشكاوى المواطنين

تأتي هذه الحملات في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وحرص المحافظة على توفير بيئة حضارية آمنة، والحفاظ على المظهر العام للمدينة بما يحقق الصالح العام ويعيد الانضباط للشارع الدمياطي.

حملات مستمرة دون تهاون

كدت فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات مع تطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق المواطنين ومصالحهم.

