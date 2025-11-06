محافظ القاهرة: إجراءات مشددة لمنع الباعة الجائلين بمحيط المواقف النموذجية

18 حجم الخط

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لبحث تشديد اجراءات اعادة الانضباط وتنظيم الميادين بالقاهرة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، قامت أجهزة الدولة بإقامة عدد كبير من المواقف النموذجية، والأسواق الحضارية فى عدد من مناطق القاهرة كألف مسكن، ورمسيس، والعاشر، والسلام، بهدف إعادة الانضباط للشوارع، وهو ما يستلزم الحفاظ عليها وتكثيف الحملات لمنع الباعة الجائلين حولها، وكذلك منع الانتظار الخاطئ والتحميل من خارج المواقف الجديدة لاستعادة الشكل الحضارى لشوارع القاهرة.

شارك فى الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولي الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق، والمواقف والسرفيس، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة القيام بحملات مستمرة على السائقين المخالفين، والمواقف العشوائية حول هذه المواقف لمنع تحميل الركاب من خارجهم، ومنع الباعة الجائلين فى محيطهم واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ في محيط المواقف النموذجية الجديدة التي أقامتها الدولة، وقامت الشركة الوطنية للطرق بتنفيذها للقضاء على العشوائية، وإعادة تنظيم الأماكن، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

ووجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد المرور وشرطة المرافق، والأجهزة التنفيذية بالأحياء لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.