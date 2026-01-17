الإعلامي محمد فودة: تكريم فاروق حسني في Joy Awards رسالة تقدير لمصر وثقافتها

18 حجم الخط

أعرب الكاتب والإعلامي محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر خاصية الستوري بصفحته الرسمية بموقع إنستغرام عن سعادته البالغة بتكريم الفنان الكبير فاروق حسني من المملكة العربية السعودية، حيث كتب قائلاً:"تابعت بمشاعرَ مفعمةٍ بالفخر والامتنان تكريم الوزير الفنان فاروق حسني، بجائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، ولم يكن المشهد مجرد احتفاءً بقامة فنية وثقافية كبيرة، بل كان رسالة راقية تعكس قيمة الوفاء، والاعتراف بالعطاء، وتقدير الإبداع العربي الأصيل".

وأضاف فودة قائلاً:"لقد كان المشهد الأكثر تأثيرًا وإنسانيةً هو ما قام به المستشار تركي آل الشيخ، حين صعد بنفسه إلى المسرح لتكريم فاروق حسني، وتقبيله لرأسه في لقطة مؤثرة ستبقى عالقة في الذاكرة طويلاً، فلم يكن تقبيل المستشار تركي آل الشيخ لرأس الوزير الفنان فاروق حسني مجرد لفتة شخصية عابرة، بل كان مشهدًا رمزيًا بالغ الدلالة، حمل في طياته تكريمًا لمصر بكل ما تمثله من تاريخ ثقافي وحضاري".

وتابع فودة:"هذا المشهد اختصر الكثير من المعاني النبيلة على رأسها الاحترام، والتقدير، والتواضع أمام القامات الكبيرة. كما أن كلمته الصادقة: "الجائزة تتشرف بك" لم تكن مجرد عبارة، بل شهادة تقدير حقيقية تعكس وعيًا بقيمة من يتم تكريمه، وهو فارس الثقافة المصرية والعربية فاروق حسني، مضيفاً:"ولعل هذا الحدث يعبر بوضوح عن النهج الذي تتبناه المملكة العربية السعودية في دعم الثقافة والفنون والاحتفاء بالرموز المؤثرة في مسيرتنا العربية، ويؤكد أن هيئة الترفيه باتت منصة حضارية تجمع بين الإبهار والرسالة، وبين الاحتفال والتقدير العميق للتاريخ الإبداعي".

واستكمل فودة حديثه:"يأتي هذا المشهد المؤثر ليعكس بعمق متجذر طبيعة العلاقات المصرية-السعودية، تلك العلاقات التي لم تكن يومًا محكومة بالسياسة وحدها، بل تأسست على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتقدير الثقافي، والإيمان المشترك بدور القوة الناعمة في بناء الإنسان العربي، وما جرى على مسرح Joy Awards لم يكن تكريمًا لفنان أو وزير سابق فحسب، بل كان تجسيدًا حيًا لعلاقة أخوية ترى في رموز كل بلد امتدادًا لوجدان البلد الآخر، وتكريم قامة مصرية بحجم فاروق حسني في محفل سعودي بهذا الزخم، وبهذا القدر من التقدير الإنساني، يؤكد أن مصر والمملكة العربية السعودية تتقاسمان رؤية واحدة تجاه الفن والثقافة باعتبارهما جسرًا للتواصل، وذاكرة مشتركة، ومساحة للتلاقي لا للتباعد، فالفن المصري لطالما كان حاضرًا في الوعي السعودي، كما كانت السعودية دائما داعمة ومقدرة للإبداع المصري ورموزه، ما حدث في مشهد تكريم فاروق حسني يبدو رسالةً واضحةً مفادها أن العلاقات بين البلدين علاقات شعوب قبل أن تكون علاقات دول، وأن الاحترام المتبادل للرموز الثقافية هو أحد أصدق تعبيرات هذه العلاقة، هذا المشهد يختصر تاريخًا طويلًا من الأخوة، ويؤكد أن ما يجمع مصر والسعودية أعمق من المناسبات، إنه تاريخ من الثقة والتقدير والشراكة الممتدة نحو المستقبل".

واختتم فودة حديثه قائلاً:"كل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه، وللمستشار تركي آل الشيخ، على هذا التكريم الرفيع الذي أسعدنا جميعًا، ومنح لحظة استثنائية لقامة فنية بحجم فاروق حسني، وأعاد التأكيد على أن الفن الحقيقي يظل محل احترام وتقدير مهما مر الزمن".

