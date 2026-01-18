الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

السيد القصير: لم أطلب من الصحفيين مناداتي بـ "معالي الوزير النائب".. والألقاب مش أولوية عندي

السيد القصير
السيد القصير
18 حجم الخط

نفى النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علاقته بما تردد حول طلب أحد الوزراء السابقين والنواب الحاليين، مناداته بلقب معالي الوزير.

جاء ذلك في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، جاء نصه،: إشارةً إلى ما تم تداوله ونُشر على لسان بعض الزملاء الصحفيين بشأن ادعاء أن أحد الوزراء قد تواصل معهم وطالبهم بمناداته بـ«معالي الوزير» قبل «النائب».

أود التأكيد وبشكل قاطع أن هذا الحديث لم يصدر عني مطلقًا، ولم يحدث في أي وقت، وهو أمر يعلم به كل من تعامل معي عن قرب.

وإذ أؤكد احترامي الكامل للإعلام ودوره المهني، فإنني أرجو من السادة الزملاء الإعلاميين، عند تناول مثل هذه الموضوعات ذات الطابع الشخصي، أن تتم بأسلوب لا يُترك المجال للاجتهادات أو التأويلات غير الصحيحة.

كما أؤكد أن الألقاب لا تمثل لي أولوية، وأن ما يهمني هو أداء الواجب والمسئولية التي كلفت بها بكل إخلاص، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين جميع الأطراف.

 

وشهدت الساعات الماضية، تداول أنباء علي طلب أحد الوزراء السابقين ونائب حالي بمجلس النواب، بمناداته بلقب معالي الوزير قبل لقب النائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحترام المتبادل الزراعة والري السيد القصير رئيس لجنة الزراعة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مجلس النواب معالي الوزير لجنة الزراعة والرى

مواد متعلقة

زراعة الشيوخ: التغييرات المناخية أدت لتراجع إنتاجية الفدان وتحمل المزارع خسائر كبيرة

عضو مجلس الشيوخ للحكومة: هل التزمت الدول المانحة بتعهداتها تجاه مصر في تمويل مواجهة التغيرات المناخية؟
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية