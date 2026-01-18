السيد القصير: لم أطلب من الصحفيين مناداتي بـ "معالي الوزير النائب".. والألقاب مش أولوية عندي

18 حجم الخط

نفى النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علاقته بما تردد حول طلب أحد الوزراء السابقين والنواب الحاليين، مناداته بلقب معالي الوزير.

جاء ذلك في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، جاء نصه،: إشارةً إلى ما تم تداوله ونُشر على لسان بعض الزملاء الصحفيين بشأن ادعاء أن أحد الوزراء قد تواصل معهم وطالبهم بمناداته بـ«معالي الوزير» قبل «النائب».

أود التأكيد وبشكل قاطع أن هذا الحديث لم يصدر عني مطلقًا، ولم يحدث في أي وقت، وهو أمر يعلم به كل من تعامل معي عن قرب.

وإذ أؤكد احترامي الكامل للإعلام ودوره المهني، فإنني أرجو من السادة الزملاء الإعلاميين، عند تناول مثل هذه الموضوعات ذات الطابع الشخصي، أن تتم بأسلوب لا يُترك المجال للاجتهادات أو التأويلات غير الصحيحة.

كما أؤكد أن الألقاب لا تمثل لي أولوية، وأن ما يهمني هو أداء الواجب والمسئولية التي كلفت بها بكل إخلاص، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين جميع الأطراف.

وشهدت الساعات الماضية، تداول أنباء علي طلب أحد الوزراء السابقين ونائب حالي بمجلس النواب، بمناداته بلقب معالي الوزير قبل لقب النائب.

