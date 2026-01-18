عضو مجلس الشيوخ للحكومة: هل التزمت الدول المانحة بتعهداتها تجاه مصر في تمويل مواجهة التغيرات المناخية؟

18 حجم الخط

وجه الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة، حول ما إن كان هناك رؤية رصد مبكر لدى الحكومة لانتشار ورد النيل قبل الموسم.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

كما تسائل النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، عن وجود خطة لدى الحكومة لتغيير طرق المكافحة التقليدية.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون هناك رؤية لدى الحكومة للاستفادة من ورد النيل في صناعة السماد الحيوي، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وطالب النائب بضرورة الكشف عن خطة الحكومة في شأن المكافحة الحيوية في مواجهة سوسة ورد النيل من أجل الحفاظ على المياه.

وحول الطلب الخاصة بملف التغيرات المناخية، قال عضو مجلس الشيوخ: كان لابد من حضور ممثلا عن وزارة البيئة، لاسيما وأن مصر نظمت مؤتمر المناخ، وكان هناك دول مانحة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال ضخ ملايين الدولارات لحماية الشواطئ، لاسيما وأن مصر من أكثر الدول تأثرا.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: هل التزمت الدول المناحة بتعهداتها تجاه مصر في شأن ضخ الأموال لمواجهة التغيرات المناخية، قائلا: وإن كان ضخ هذه المبالغ هل تم صرفها في ملفات مثل الهيدروجين الأخضر؟

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية ليست تحديا بيئيا فقط، وإنما في صمام الأمن القومي المصري، حيث أنها أصبحت واقعا يطرق أبواب سواحلنا، ويهدد مواردنا المالية.

التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية

وأشار النائب، إلى أن التغيرات المناخية تتطلب حماية حدودنا الجغرافية، لاسيما وأن ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء الدلتا وتملح الأراضي الزراعية.

استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة تقوم بدورها من خلال استغلال التطور التكنولوجي في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن السد العالي صمام الأمان للدولة المصرية، لاسيما في ظل عدم توقع الفيضانات والأمطار.

التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ

وشدد النائب أحمد العوضي، على أهمية التحديث المستمر لآليات الرصد والتنبؤ، وتعظيم منظومة إدارة المياه لضمان التصرف الآمن، مطالبا بضرورة العمل على تأمين المدن الساحلية الجديدة حتى تكون قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار وكيل الشيوخ، إلى أهمية التوعية المجتمعية وإشراك المواطن في خطط التكيف مع التغيرات المناخية.

