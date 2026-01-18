زراعة الشيوخ: التغييرات المناخية أدت لتراجع إنتاجية الفدان وتحمل المزارع خسائر كبيرة

18 حجم الخط

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التغيرات المناخية وعلاقته بالأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

مشكلة تغير المناخ

وأشار البطران إلي أن مشكلة تغيير المناخ لها نتائج منها خطيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأثر ذلك المحاصيل الزراعية، مضيفا، لجنة الزراعة تعمل حاليا علي دراسة أثر هذه التغييرات وذلك بمشاركة الجهات المعنية مراكز البحوث وجامعة القاهرة للوقوف علي خطورة الموقف.

ارتفاع درجات الحرارة

واستعرض رئيس لجنة الزراعة والرى، آثار ارتفاع درجات الحرارة علي مستوى عدد من المتغيرات منها إنتاجية الفدان وحجم القيمة الغذائية ومعدل دخل المزارع، موضحا أن من آثار تلك التغييرات انخفاض إنتاجية الفدان من ١٨ أردب إلي ١٦ اردب علي سبيل المثال في محصول القمح.

موازنة الدولة حيث تكلف الدولة

وأشار إلى أن تلك التغيرات أيضا تؤثر علي موازنة الدولة حيث تكلف الدولة نحو مليار و٢٠٠الف دولار في الاستيراد.

وتابع أيضا للتغيرات المناخية أثر في تحمل المزارع الصغير خسائر تصل إلي ٢٤٠٠ جنيه تقريبا.

البحوث الزراعية وبحوث الصحراء

ودعا البطران إلي التعاون بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ووزارة البيئة للتوصل إلي تقاوى محسنة تتحمل آثار التغيرات المناخية وكذلك أن يكون هناك تجارب لتوعية المواطنين.

