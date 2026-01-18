الأحد 18 يناير 2026
حزب التجمع: مجلس السلام الدولي انتداب أمريكي جديد على قطاع غزة

أعلن حزب التجمع برئاسة السيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ موقفه الرافض لما يسمى بـ مجلس السلام الدولى برئاسة دونالد ترامب.  

تفاصيل الإعلان الأمريكي عن مجلس السلام الدولي برئاسة دونالد ترامب

وأكد حزب التجمع فى بيان أنه تابع عملية الإعلان الأمريكي عما يسمى بمجلس السلام الدولي برئاسة دونالد ترامب، والمجلس التنفيذي الدولي، وإعلان الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة عن تشكيل الهيئة الوطنية الفلسطينية التكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، وقام هذا الإعلان الأمريكي بإعادة إحياء مرحلة تاريخية استعمارية بائدة.   

وأضاف البيان أنه كانت تشهد عمليات الإدارة المباشرة للدول المحتلة، بوضع قطاع غزة بشكل مباشر تحت إدارة الانتداب الأمريكي الصهيوني، وأعلن اسم "ملادينوف" مفوضًا ساميًّا للقطاع، فضلًا عن وضعه الشعب الفلسطيني في غزة تحت السيطرة العسكرية والأمنية لحكومة الكيان الصهيوني العنصري، وصنع إطارًا تراتبيًّا يجعل الهيئة الوطنية التكنوقراطية تحت سيطرة المجلس التنفيذي الدولي ومجلس السلام، وتحت سيطرة الإرادة الأمنية للكيان الصهيوني وجيش الاحتلال الإسرائيلي. 

رفض إعلان الانتداب الأمريكي على قطاع غزة وشعب فلسطين 

وأشار حزب التجمع إلى أنه يرفض إعلان الانتداب الأمريكي على قطاع غزة وشعب فلسطين من حيث المبدأ، يرفضه لأنه تمكين صريح لسيطرة الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين وعلى المنطقة العربية كلها، ومنطقة الشرق الأوسط، ولأنه في الحقيقة ليس إعلان سلام، بل إعلان استسلام وفرض شروط حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية العنصرية على الشعب الفلسطيني وشعوب ودول المنطقة، وهو بذلك إعلان حرب وليس إعلان سلام، وخطر جديد يهدد المنطقة وشعوب العالم بمزيد من الصراعات والحروب الجديدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

حزب التجمع رئيس حزب التجمع نواب حزب التجمع مجلس السلام الدولي قطاع غزة

