حزب التجمع يدين البلطجة الأمريكية ويتضامن مع رئيس فنزويلا

أكد حزب التجمع رفضة البلطجة الأمريكية الأخيرة، ضد الدولة الفنزويلية البوليفارية، بقيام فرق من القوات المسلحة الأمريكية بالعدوان على سيادة الدولة، واقتحام أراضيها وخطف الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ونقله إلى الأراضي الأمريكية والتهديد بمحاكمته وقتله.

اعتقال رئيس فنزويلا

وأكد سيد عبد العال رئيس الحزب التجمع فى بيان للحزب أن هذه البلطجة الأمريكية ضد فنزويلا ورئيسها هي عملية إرهابية متكاملة الأركان، وعدوان أمريكي صريح على النظام الدولي ومبادئه وقوانينه التي يجب أن تحميها منظمة الأمم المتحدة، بل لعل هذه العملية هي إعلان مبكر للقضاء على المنظمة الأممية، وتهديد صريح للسلم الدولي والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وتأكيد إعلان انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم، وممارسة الإرهاب والبلطجة للسيطرة على مقدرات وموارد واقتصاديات العالم.



أضاف أن حزب التجمع إذ يدين هذا الإرهاب وهذه البلطجة الأمريكية، يتضامن مع الدولة الفنزويلية، شعبًا ورئيسًا، ويطالب المنظمات الدولية من مجلس الأمن إلى محكمة العدل الدولية، وكل الدول الحرة والمحبة للسلام، ضرورة التحرك ضد هذه البلطجة الأمريكية، وضرورة التدخل السريع لإنقاذ الرئيس مادورو، والحفاظ على حياته، وعودته إلى بلاده سالمًا ومعززًا.

