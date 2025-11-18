حزب التجمع يرحب بتدخل الرئيس السيسي لضبط مسار العملية الانتخابية

18 حجم الخط

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب رحب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط العملية الانتخابية، مشددًا على أن بناء مصر لا يقتصر على المشروعات العملاقة، بل يتطلب أيضًا وجود مؤسسات ديمقراطية قوية ونزيهة.

وأضاف عبد العال أن حزب التجمع تلقى بارتياح بالغ، تدخل الرئيس لضبط مسار انتخابات مجلس النواب، والتي تشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمشروعنا الديمقراطي الوطني،ويثمن الحزب هذا التدخل الحاسم، الذي يراه تجسيدًا عميقًا لروح المسؤولية الوطنية العليا، وحسًا سياسيًا يستحق التقدير، لأنه يضع إرادة الناخبين فوق كل اعتبار،مؤكدا إن تدخل الرئيس جاء في توقيت بالغ الأهمية، لتصحح المسار ولضبط البوصلة نحو الهدف الأسمى للانتخابات، وهو كشف " إرادة الناخبين الحقيقية " بكل أمانة وشفافية.



هذا الموقف الرئاسي المهم إجابة على العديد من الهواجس

وأضاف سيد عبد العال: إن حزب التجمع، وهو يسترجع نضالاته التاريخية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يرى في هذا الموقف الرئاسي المهم إجابة على العديد من الهواجس والملاحظات التي رافقت المرحلة الأولى من الانتخابات، كما أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ " التدقيق التام " والكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية"، ليست مجرد توجيه إداري، لكنها تؤكد أهمية احترام إرادة الشعب المصري التي يجب أن تظل هي المصدر الوحيد للشرعية.



تدخل الرئيس تأكيدًا لدوره الدستوري والسياسي كحكمٍ نزيه بين السلطات

وواصل حديثه قائلا: إن تدخل الرئيس في هذا الإطار، يُعد تأكيدًا لدوره الدستوري والسياسي كحكمٍ نزيه بين السلطات، بما يضمن توازنها، كما يضمن سلامة الممارسة الديمقراطية،ويحمي المنظومة السياسية بكاملها من أي ممارسات خاطئة، تعوق تطورها الطبيعي، وتصادر الحقوق السياسية للمواطن، الذي يستحق أن يأتي ممثليه تحت قبة البرلمان كما تتجه إرادته.

