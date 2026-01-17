علي شعث: نعمل لإسكان الأسر وإعادة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة

18 حجم الخط

أكد الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لـ إدارة قطاع غزة، أن اللجنة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف إسكان كل أسرة فلسطينية داخل القطاع، إلى جانب توفير خدمات التعليم والصحة وتلبية الاحتياجات الأساسية في مختلف مناحي الحياة، بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

خطة متكاملة لتخفيف الألم وإعادة بناء الحياة اليومية في غزة

وقال شعث، خلال لقاء بقناة «القاهرة الإخبارية»، إن اللجنة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإزالة آثار الألم والمعاناة التي تعرّض لها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة الأمن والأمان اللذين فُقدا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأوضاع داخل قطاع غزة.

استعادة الأمن مدخل أساسي لمنع تكرار الحروب في غزة

وشدد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة على أن استعادة الأمن والاستقرار تمثل خطوة محورية لمنع تكرار الحروب، ليس فقط داخل قطاع غزة، بل في المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يُعد المدخل الحقيقي لإطلاق عملية إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.

علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية بالكامل وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور علي شعث إن لجنة إدارة غزة لجنة فنية بامتياز، وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني، موضحًا أنها تشكّلت بإرادة الشعب الفلسطيني وكافة قواه الوطنية، بهدف العمل السريع على توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني بعيدًا عن أي تجاذبات أو حسابات سياسية.

اختيار وطني جامع لخدمة المواطن الفلسطيني

وأوضح شعث، خلال اللقاء ذاته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة جاءت نتيجة اختيار وطني جامع، وتسعى إلى توحيد الجهود لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والتركيز على الجوانب العملية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة داخل القطاع.

التركيز على الجوانب الخدمية بعيدًا عن السياسة في إدارة قطاع غزة

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة أن اللجنة تعمل بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وتركّز بشكل كامل على الملفات الفنية والخدمية، بما يشمل الإسكان، والصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية، مشددًا على أن تخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية هو الهدف الأول والأخير لعمل اللجنة.

إرادة وطنية لتوحيد الجهود وبناء الاستقرار في غزة

واختتم شعث بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إرادة وطنية فلسطينية تهدف إلى توحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل على إعادة الاستقرار داخل قطاع غزة، تمهيدًا لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

