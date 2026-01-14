الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: نثمن جهود مصر وقطر وتركيا في دعم غزة

18 حجم الخط

غزة، قال بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: نثمن جهود مصر وقطر وتركيا على دعمها للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بـ قطاع غزة.

استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد بيان صادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: تم عقد اجتماع لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع البيان الصادر عن اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة: ندعو الوسطاء للضغط على إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة واستعادة الهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها.

الجامعة العربية تدين اقتحام المسجد الأقصى ومركز القدس الصحي التابع للأونروا

في غضون ذلك، أدانت جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك اقتحام مركز القدس الصحي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرت ذلك اعتداءً مباشرًا على حرمة المقدسات الإسلامية، وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن في مدينة القدس المحتلة.

وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، استنكاره الشديد لاقتحام قوات الاحتلال مركز القدس الصحي التابع لوكالة الأونروا، وإصدار أوامر بإغلاقه، في خطوة تمثل استكمالًا لتنفيذ قانون الكنيست الإسرائيلي غير الشرعي القاضي بحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح القطاع أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صارخًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرار المتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه منظمات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأونروا، كما تحرم آلاف اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية من خدمات صحية وإنسانية حيوية.

جامعة الدول العربية تطالب بإجراءات فورية وملموسة لوقف اقتحامات المسجد الأقصى

وطالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف اقتحامات المسجد الأقصى، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم، وضمان حرية عمل وكالة الأونروا ومؤسساتها في مدينة القدس، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق تقديم خدماتها الإنسانية.

حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني

وشددت الجامعة على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ولمقدساته ومؤسساته، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته، ويقوّض أسس العدالة والقانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.