سياسة

حزب التجمع يكشف عدد مرشحيه على المقاعد الفردية وهذا موقفه من القوائم

حزب التجمع،فيتو
حزب التجمع،فيتو

كشف المهندس محمد سعيد، الأمين العام لـحزب التجمع التقدمى الوحدوى، عن أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بعدد مرشحين يتراوح ما بين 4 إلى 5 مرشحين على المقاعد الفردية، وذلك بعد تراجع البعض نتيجة المطالب المالية للانتخابات، والتى أصبحت مبالغ ضخمة جدا فى ظل عدم تفعيل بند نفقات الدعاية الانتخابية، وتجاوزها كثيرا من جانب أحزاب الموالاة.

القوائم الانتخابية مجهولة حتى الآن 

وأكد أمين حزب التجمع، فى تصريحاته لـ"فيتو"، أن الحزب يشارك فى القائمة الوطنية لانتخابات النواب، لكن حتى الآن القوائم مجهولة والأحزاب لا تعرف العدد الذى سيتم ضمه للقوائم، خاصة وأن أحزاب الموالاة ستكون صاحبة النصيب الأكبر فى القوائم، مثل مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، دون الاعتبار للأحزاب التاريخية مثل التجمع والوفد وغيرها.

النفقات المالية عقبة أمام مرشحى الأحزاب 

وقال: إن الحزب قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحزب والأمين العام وعدد آخر من القيادات للانتخابات، وتم اخطار امانات الحزب بالمحافظات لارسال اسماء المرشحين للمقاعد الفردية، وجاءت الكشوف لكن البعض بدء فى التراجع بسبب النفقات المالية المطلوبة للحملات الانتخابية، وهى العقبة امام مرشحى الاحزاب حاليا.

حزب التجمع رئيس حزب التجمع نواب حزب التجمع مرشحي حزب التجمع المقاعد الفرديه

الجريدة الرسمية
