توجيهات عاجلة لتدبير التخصصات الطبية ومعالجة مشكلة الكهرباء بمستشفى قفط بقنا

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مستشفى قفط التخصصي، بزيارة صباح اليوم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة الحالات الحرجة ومرضى الطوارئ.

زيارة خالد عبد الحليم محافظ قنا لمستشفى قفط التخصصي

وتفقد محافظ قنا، عددًا من أقسام المستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، كما اطمأن على الحالات المرضية، واستمع مباشرة إلى شكاوى المرضى وذويهم، موجّهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

محافظ قنا يفاجئ مستشفى قفط التخصصي بزيارة.. ويؤكد: لا تهاون في صحة المواطنين

كما بحث عبد الحليم مشكلة الكهرباء في المستشفى، بالإضافة إلى موقف سد العجز من الأطباء، موجهًا بالتنسيق ما بين إدارة المستشفى ومديرية الصحة بقنا لتدبير التخصصات التي تحتاجها المستشفى.

وأكد محافظ قنا، ضرورة عدم التهاون مع أي تقصير، وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية في نوبتجيات العمل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن معاملة المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

