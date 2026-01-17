توفير فرصة عمل لأحد أبناء قنا من ذوي الهمم

18 حجم الخط

استجابت مديرية العمل بمحافظة قنا لطلب أحد أبناء قنا من ذوي الهمم، المقدم إلى محافظ الإقليم بشأن توفير فرصة عمل مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أنه بشأن الطلب المقدم من أحد أبناء قنا من أصحاب الهمم، بتوفير فرصة عمل مناسبة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، حيث جرى إخطار المواطن بترشيحه للعمل بمدارس النيل الخاصة، وجارٍ العمل على استكمال مصوغات التعيين والانتهاء من الأوراق اللازمة، تمهيدًا لاستلامه العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، استمرار الجهود في تنفيذ توجيهات وزارة العمل ومحافظة قنا، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والعمل على توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء محافظة قنا.

إطلاق حملة لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر بمحافظة قنا

وفي سياق منفصل أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة قنا، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومديرية الزراعة بقنا، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حملة توعية بيئية بعنوان «لا لحرق القش»، وذلك ضمن مبادرة «سفير قصب السكر مورد لنا».

