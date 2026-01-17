السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توفير فرصة عمل لأحد أبناء قنا من ذوي الهمم

خالد محمود عبد الحليم
خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا
18 حجم الخط

استجابت مديرية العمل بمحافظة قنا لطلب أحد أبناء قنا من ذوي الهمم، المقدم إلى محافظ الإقليم بشأن توفير فرصة عمل مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد محمود عبد الحليم محافظ قنا، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أنه بشأن الطلب المقدم من أحد أبناء قنا من أصحاب الهمم، بتوفير فرصة عمل مناسبة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، حيث جرى إخطار المواطن بترشيحه للعمل بمدارس النيل الخاصة، وجارٍ العمل على استكمال مصوغات التعيين والانتهاء من الأوراق اللازمة، تمهيدًا لاستلامه العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، استمرار الجهود في تنفيذ توجيهات وزارة العمل ومحافظة قنا، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والعمل على توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء محافظة قنا.

إطلاق حملة لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر بمحافظة قنا

وفي سياق منفصل أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة قنا، بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومديرية الزراعة بقنا، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حملة توعية بيئية بعنوان «لا لحرق القش»، وذلك ضمن مبادرة «سفير قصب السكر مورد لنا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد العربي للتنمية المستدامة جهاز شؤون البيئة ذوي الهمم قصب السكر قنا محافظة قنا محمد جبران وزير العمل محافظ قنا

مواد متعلقة

القابضة للبترول تتابع أعمال توصيل الغاز بمدن وقرى قنا والأقصر وأسوان

العثور على جثة شخص بها آثار طلق ناري في قنا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق قنا - الغردقة

إطلاق حملة لتعظيم الاستفادة من سفير قصب السكر بمحافظة قنا
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

المزيد
الجريدة الرسمية