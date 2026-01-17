تفاصيل جولة وكيل التعليم بقنا على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تفقد هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، غرفة العمليات المركزية، ولجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، بلجان إدارة قنا التعليمية.



جولة تفقدية لوكيل التعليم بقنا

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية.

وخلال الجولة حرص وكيل الوزارة، على التواصل المباشر مع الطلاب للتأكد من مستوى الامتحان، وتوفير كافة سبل الراحة والبيئة الهادئة داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أى وسيلة اخرى الكترونية داخل اللجان الامتحانية، للطلاب والمعلمين المشاركين، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة، على مديري الإدارات التعليمية، بتكثيف المتابعة الميدانية لفتح مظاريف الأسئلة في مواعيدها المحددة، والتأكد من غلق باب المدرسة، ومنع دخول أي شخص غير مشارك في أعمال الامتحانات، وتحرير محاضر رسمية فورية لأي محاولة للغش داخل اللجان، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويؤدى اليوم السبت، نحو 59 ألفا و929 طالبا وطالبة، امتحان مادتي لغة عربية وخط وإملاء، ومادة لغة أجنبية "مستوى رفيع" (للمدارس الرسمية للغات)، بعدد 297 لجنة امتحانيه، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

