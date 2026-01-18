الأحد 18 يناير 2026
مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون بغزة

غزة
غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

من جانبه، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تدمير حي الشجاعية في قطاع غزة بالكامل.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف وزير جيش الاحتلال: دمرنا أكثر من 2,500 مبنى في قطاع غزة ضمن مناطق سيطرتنا.

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

بدورها، أعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها الجمعة، أن جيش الاحتلال واصل ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة في انتهاك متكرر لوقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس: التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط ومجلس السلام ودخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت  حماس: التصعيد الخطير يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة إفشال اتفاق وقف الحرب وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في غزة.

وتابعت حماس: خروق الاحتلال تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسئولياتها في ممارسة الضغط عليه لوقف انتهاكاته.

تطورات الأوضاع في غزة 

وتواجه المرحلة الثانية من الاتفاق عدد من العقبات أبرزها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد مبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الرئيس دونالد ترامب وضع خطة لإعادة إعمار غزة، إلا أن هناك تحديات تواجه إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في بيان الجمعة، أن 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات.

 

الأمم المتحدة: 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: إن ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة في غزة تضاعف معاناة السكان ويأسهمk وتعافي سكان غزة يتطلب توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض بشكل عاجل

 وأكدت الأمم المتحدة ان حجم الدمار في غزة لا يصدق وكل شخص في غزة يحاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض.

