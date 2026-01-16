الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: دمرنا حي الشجاعية في غزة بالكامل

كاتس
كاتس
18 حجم الخط

 أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الجمعة، تدمير حي الشجاعية في قطاع غزة بالكامل.

وبحسب شبكة «العربية – الحدث»، أضاف وزير جيش الاحتلال: دمرنا أكثر من 2,500 مبنى في قطاع غزة ضمن مناطق سيطرتنا.

 

الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

 بدورها، أعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال واصل خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة في انتهاك متكرر لوقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس: التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط ومجلس السلام ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضافت  حماس: التصعيد الخطير يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة إفشال اتفاق وقف الحرب وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في غزة.

وتابعت حماس: خروق الاحتلال تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسئولياتها في ممارسة الضغط عليه لوقف انتهاكاته.

يأتي ذلك بعدما شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

تطورات الأوضاع في غزة 

وتواجه المرحلة الثانية من الاتفاق عدد من العقبات أبرزها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك سلاح حركة حماس وإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد مبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن الرئيس ترامب وضع خطة لإعادة إعمار غزة، إلا أن هناك تحديات تواجه إعادة الإعمار، وذلك بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الجمعة، أن 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

الأمم المتحدة: 60 مليون طن من الأنقاض في غزة تستغرق إزالتها أكثر من 7 سنوات

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: إن ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة في غزة تضاعف معاناة السكان ويأسهم وتعافي سكان غزة يتطلب توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض بشكل عاجل

 وأكدت الأمم المتحدة ان حجم الدمار في غزة لا يصدق وكل شخص في غزة يحاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حي الشجاعية قطاع غزة

مواد متعلقة

حركة فتح: ندعم لجنة إدارة غزة ونؤكد ضرورة توحيد النظام السياسي الفلسطيني

من هو علي شعث رئيس لجنة إدارة قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

حماس: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة

كاتس يزعم: الجيش يبقى بالضفة ليشكل عازلا بين الإسرائيليين وجهات إرهابية كسوريا

ads

الأكثر قراءة

بيقولوا على أمي مجنونة وربطوها في السرير، فنان يتهم مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

سقوط أخطر شبكة للدعارة أون لاين بـ عابدين في قبضة الشرطة

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 16- 1- 2026

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية