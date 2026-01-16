الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل

ويتكوف
ويتكوف
18 حجم الخط

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "سنقنع حماس بأن نزع السلاح هو الصواب من أجل سلام طويل الأمد".

ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل 

وأضاف ويتكوف: خطة ترامب لإعمار غزة ستحول القطاع لمكان مذهل ونحتاج إلى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني فقد وعدنا بذلك ونحن ملزمون به.

وتابع: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مسألة كبيرة جدا للفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدخول رسميًّا في المرحلة التالية من خطة السلام في غزة، مؤكدًا دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك في بيان مطول أصدره ترامب بصفته "رئيس مجلس السلام"، وهو إطار يقوده ضمن مبادراته السياسية، حيث أشاد بالقادة الفلسطينيين الجدد في غزة، واصفًا إياهم بأنهم "ملتزمون التزامًا راسخًا بمستقبل سلمي".

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار أتاح لفريقه إيصال "مستويات قياسية وغير مسبوقة" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات وصلت إلى المدنيين "بسرعة ونطاق تاريخيين".

وأضاف: "حتى الأمم المتحدة أقرت بأن ما تحقق إنجاز غير مسبوق، وقد مهدت هذه النتائج الطريق للمرحلة التالية".

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أكد ترامب دعمه لحكومة تكنوقراط فلسطينية تم تعيينها مؤخرًا، تعمل بدعم من ممثل سام لمجلس السلام، لتولي حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذه القيادة "تسعى بجدية إلى مستقبل سلمي".

وفي المقابل، وجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبًا إياها بالوفاء "الفوري" بالتزاماتها، وعلى رأسها إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، والبدء دون تأخير في عملية نزع السلاح بشكل كامل.

وكشف ترامب عن خطة قال إنها تحظى بدعم مصر وتركيا وقطر، وتهدف إلى التوصل إلى "اتفاق شامل" مع حماس لنزع السلاح، يشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك الأنفاق في قطاع غزة. 

وأضاف: "كما قلت سابقا، يمكن لحماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وختم بيانه بالقول: "لقد عانى أهل غزة بما فيه الكفاية. الوقت الآن مناسب"، مرددا شعاره المعروف: "السلام من خلال القوة".

ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك إقليمي ودولي مكثف يتعلق بترتيبات "اليوم التالي" للحرب على غزة، وسط محاولات لإعادة تنظيم إدارة القطاع وتحديد مستقبل سلاح المقاومة، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة شديدة التعقيد.

جاء البيان المفصل للرئيس الأمريكي بعد لحظات من منشور له على تروث سوشيال قال فيه "إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أنه تم تشكيل مجلس السلام.. سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبا، ولكن يمكنني القول على وجه اليقين أنه أعظم وأرقى مجلس تم تجميعه على الإطلاق في أي وقت وفي أي مكان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ويتكوف حماس غزة ترامب رئيس مجلس السلام

مواد متعلقة

خطة ترامب لغزة، نزع سلاح حماس وإعادة الإعمار عبر مجلس سلام دولي

ترامب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من خطة غزة وأدعم حكومة التكنوقراط لإدارة القطاع

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل اللقاء السري بين ويتكوف وولي العهد الإيراني السابق
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على راسينج في كأس ملك إسبانيا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الصغرى تصل إلى 2 مئوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

انتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل اللجان النوعية.. ماذا حدث بمجلس النواب في أسبوع؟

تعرف على موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

خدمات

المزيد

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية