روبيو يعلق على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أول اجتماع لحكومة تكنوقراط غزة في القاهرة، معربا عن تطلعه للعمل مع رئيس لجنة تكنوقراط غزة علي شعث.



وكتب روبيو في منشور له على منصة "X": "أتطلع إلى العمل مع الدكتور علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها".

I look forward to working with Dr. Ali Shaath and the National Committee for the Administration of Gaza to build a better future for the people of Gaza and the entire region. https://t.co/kiFHdT9MIC January 17, 2026

وفي وقت سابق، وصل أعضاء "لجنة التكنوقراط" الفلسطينية إلى مصر، كما تم اختيار أعضاء "اللجنة الإدارية" التي ستشرف عليها، وباتت بعض الأسماء التي ستشغل مقاعد في "مجلس السلام" بغزة معروفة أيضا.

وأعلن علي شعث مفوض عام "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، اليوم الأحد، بدء عمل اللجنة رسميًا عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفًا تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.

وكتب شعث عبر حسابه بمنصة "إكس": "اليوم وفي أول إجراء رسمي لي، قمت باعتماد وتوقيع بيان اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، تأكيدًا على ولايتنا الإدارية ومبادئنا التشغيلية".



وقال: "بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 وخطة السلام المكونة من 20 نقطة للرئيس دونالد ترامب، فإن اللجنة الوطنية لإدارة غزة مكرسة لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى أساس لازدهار فلسطيني دائم".

وأضاف: "تحت إشراف مجلس السلام، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساعدة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة ليس فقط في البنية التحتية ولكن أيضًا في الروح".

وتابع: "نحن ملتزمون بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تُشكل حجر الزاوية لكرامة الإنسان، كالكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فضلًا عن بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة".

وأكد أن "اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد ستعمل وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلًا من البطالة".

وختم شعث قائلًا: "نحن نتبنى السلام، الذي نسعى من خلاله إلى تأمين الطريق نحو الحقوق الفلسطينية الحقيقية وحق تقرير المصير".

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير.

