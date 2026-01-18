وكيل التعليم بالفيوم: أوراق بوكليت الشهادة الإعدادية وصلت اللجان في موعد مناسب

18 حجم الخط

يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الشهادة الإعدادية في اليوم الثاني في امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، الإعدادية العامة والرياضية، أما المهنية فيؤدون الامتحان في مادتي الرياضيات والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن صناديق أوراق البوكليت وصلت إلى اللجان في موعد مناسب قبل بدء الامتحانات، ويتم التنسيق بين غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية في المديرية، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل منظم ومنضبط.

امتحانات اليوم الثاني

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، يؤدون اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2025/ 2026، في مادة اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الاعدادية العامة والرياضية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتمتد لمدة ساعتين، ومادة التربية الفنية وتبدأ الساعة 11.30 صباحا وتمتد لمدة ساعتين، اما طلاب الاعدادية المهنية فيؤدون امتحان مادة الرياضيات من الساعة 9 صباحا وينتهي الساعة 10.30، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب امتحانات المحال الصناعي والاقتصاد المنزلي لمدة ساعة واحدة تبدأ الساعة 11 صباحا وتمتد الساعة 12 صباحا.

الطلاب المتقدمون لأداء الامتحانات

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالب بالشهادة الإعدادية أمام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية عام 275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتين، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالب - والشهادة الإعدادية للتربية الخاصة 3 لجان، وعدد الطلاب 45 طالب - وعدد الطلاب المنازل 370 طالب وطالبة).

وجاءت مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان كالتالي:

توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت).

كما يتأكد المراقب الاول من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

