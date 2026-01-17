وكيل التعليم بالأقصر: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الأقصر انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 18545 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 115 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، في أجواء تتسم بالانضباط والالتزام.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وفي هذا الصدد تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم سير الامتحانات داخل مدرسة العصارة الإعدادية المشتركة بقامولا، التابعة لإدارة القرنة التعليمية، للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وتأتي هذه المتابعة في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وخلال جولته التي رافقه خلالها عثمان عبد الرحيم مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، أكد وكيل الوزارة على أهمية توفير جو هادئ داخل اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتصدي بحزم لأي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات.

كما شدد جارح على الالتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، والتأكد من تواجد الملاحظين والمراقبين في أماكنهم، وتوفير سبل الراحة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتهوية والإضاءة داخل اللجان، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي شكاوى أو ملاحظات، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان انتظام العملية الامتحانية حتى نهايتها.

