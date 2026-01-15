السكك الحديدية تكشف آخر مستجدات أعمال التطوير في محطة قطارات أسوان

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقريرا عن محطة قطارات أسوان، والتي تعد أحد ملامح التطوير والتحديث في منظومة السكك الحديدية المصرية.

تُعد محطة قطارات أسوان شاهدًا حيًا على تاريخ منظومة السكك الحديدية في مصر، حيث تم إنشاؤها عام 1898، ضمن امتداد خطوط الشبكة لتعزيز الربط بين مختلف محافظات الجمهورية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والسياحية في صعيد مصر.



تعد المحطة إحدى أبرز المحطات الرئيسية بالمنطقة الجنوبية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تضم عدد 15 محطة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان بطول 295 كم، بجانب 3 ورش رئيسية لتقديم الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة.



وقد شهدت محطة قطارات اسوان على مدار العقود الماضية عدد من مراحل التطوير والتحديث، حيث تم إعادة افتتاح المحطة في يناير 2017، بعد تحويلها إلى نموذج حضاري يجمع بين الحفاظ على الطابع التراثي والخدمات الحديثة، شملت تجديد المباني والواجهات الخارجية والداخلية وأرصفة المحطة ومنافذ التذاكر وتركيب شاشات إلكترونية حديثة لعرض مواعيد القطارات ووضع لوحات إرشادية بتصميم يليق بمكانة محافظة أسوان التاريخية والسياحية.



وقد شرفت المحطة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2021 ، حيث قام بجولة تفقدية داخل المحطة وشاهد اصطفاف للوحدات المتحركة الجديدة من قاطرات وعربات حديثة، وشهدت الزيارة لحظة تاريخية برفع آخر عربة قطار قديمة من الخدمة، إيذانًا بالتحديث الكامل لأسطول السكك الحديدية كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قطاع النقل السككى وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور وخدمة قطاع السياحة في جنوب مصر.



ويخدم محطة قطارات أسوان يوميًا 68 رحلة قطار مختلفة الدرجات ( 2 قطار تالجو – 6 قطارات نوم – 8 قطارات VIP - ٤ قطارات ثانية فاخرة – 2 قطار مختلط نوم / ثانية فاخرة - 6 قطارات إسباني مطور - 14 قطار ثالثة مكيفة – 12 قطار تهوية ديناميكية – 14 تحيا مصر )،بالإضافة الي القطارات التي يتم تشغيلها بصفة خاصة خلال نصف العام وفي المواسم والأعياد لخدمة جمهور الركاب وحركة النقل السياحي.

