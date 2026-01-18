موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، أسدل الستار على منافسات الجولتين الأولى والثانية من منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2025/ 2026.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس السوبر غدا الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتشهد الجولة الثالثة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك غدا الإثنين، تقام في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام غدا المواجهات التالية:

بتروجت × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

كما شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس السوبر المصري، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، وفوز الأهلي على بتروجت بنتيجة (3-0) أيضا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، على راحة اليوم الأحد من المباريات على أن تستأنف منافسات الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل.

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

