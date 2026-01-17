السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو
18 حجم الخط

الكرة الطائرة، تنطلق اليوم السبت، الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الزمالك × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × بتروجت - 8 مساء

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، على راحة غدا الأحد من المباريات على أن تستأنف منافسات الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل.

وتشمل منافسات الجولة الثالثة المواجهات التالية:

بتروجت × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة الـ6 من أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة كأس السوبر المصري الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري مرتبط السيدات

حسن عابد: وضعنا خطة طموحة للنهوض بمستوى حكام الكرة الطائرة

الأزمة تشتغل، ثنائي منتخب الكرة الطائرة يلجآن للاتحاد الدولي

الزمالك يعلن تعيين حسام عبد العزيز مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

تسليم 613 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

رسالة قوية من السيسي لترامب

ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية