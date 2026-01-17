الكرة الطائرة، مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر المصري

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، تنطلق اليوم السبت، الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الزمالك × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × بتروجت - 8 مساء

وكانت مباريات الجولة الأولى من كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، قد شهدت فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة، كما فاز الزمالك على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويشارك في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة 4 فرق، وهم الأهلي، والزمالك، وبتروجت، والاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تحصل الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، على راحة غدا الأحد من المباريات على أن تستأنف منافسات الجولة الثالثة يوم الإثنين المقبل.

وتشمل منافسات الجولة الثالثة المواجهات التالية:

بتروجت × الاتحاد السكندري - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 8 مساء

وتقام منافسات بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة رجال، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة الـ6 من أكتوبر، بدون حضور الجمهور.

