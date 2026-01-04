الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري مرتبط السيدات

18 حجم الخط

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام الزمالك، في نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري المرتبط للكرة الطائرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في الـ8 مساء.

ويُقام دوري المرتبط بنظام مجموعة واحدة تضم أربعة فرق، تُلعب مبارياتها بنظام الدور الواحد، بإجمالي ست مباريات، بواقع ثلاث مواجهات لفئة المرتبط، وثلاث لفئة الكبار.

وتنطلق منافسات فئة المرتبط بمواجهة قوية تجمع الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الاحد، في لقاء قد يحسم اللقب مبكرًا، حيث يكفي فوز الأهلي للتتويج رسميًا بلقب دوري المرتبط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم سبورتنج برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل المقاولون العرب جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

خطة للنهوض بمستوى الحكام

وعلى جانب آخر، وضع مسئولو اتحاد الكرة الطائرة خطة طموحة للنهوض بمستوى الحكام المصريين، ووضعهم على الطريق الصحيح من خلال استضافة العديد من الدراسات الدولية، التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وكشف حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد المصري حصل على حق استضافة وتنظيم دراسة دولية للحكام خلال الفترة من 1 وحتى 10 فبراير المقبل.

وأوضح “عابد”، أن الدراسة ستشهد مشاركة 4 حكام مصريين، ضمن خطة وضعها الاتحاد المصري لدفع العديد من الحكام نحو الحصول على الشارة الدولية.

