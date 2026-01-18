قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة الكابتن طه عزت عن قرعة دور الثمانية للنسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباريات دور الثمانية في كأس عاصمة مصر

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- وادي دجلة ( ثالث المجموعة الثانية ) & طلائع الجيش ( أول المجموعة الأولى )

- إنبي ( ثالث المجموعة الأولى ) & بتروجيت ( أول المجموعة الثانية )



- الجونة ( ثاني المجموعة الثانية ) & المصري ( أول المجموعة الثالثة )

- زد إف سي ( ثاني المجموعة الثالثة ) & المقاولون العرب ( ثاني المجموعة الأولى )



ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُجرى مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة اولا.

اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر

وبنهاية مباريات أمس في الجولة السابعة والأخيرة لدور المجموعات للنسخة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تنظمها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من البطولة، حيث تأهل عن المجموعة الأولى فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب برصيد 13 نقطة، 11 نقطة على الترتيب، فيما تأهل عن المجموعة الثانية فريقي بتروجيت والجونة برصيد 15 نقطة، 13 نقطة على الترتيب، وصعد عن المجموعة الثالثة فريقي المصري وزد اف سي برصيد 11 نقطة، 10 نقاط على الترتيب.



ووفقًا لترتيب أحسن ثوالث المجموعات الثلاث، جاء فريق انبي كثالث المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متساويًا مع فريق وادي دجلة ثالث المجموعة الثانية بالرصيد ذاته، ليصعدا إلى دور الثمانية وينتزعا بطاقتي التأهل من ثالث المجموعة الثالثة فريق الاتحاد السكندري والذي حصد 8 نقاط فقط متساويًا مع فريقي كهرباء الإسماعيلية وسموحة اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس في المجموعة.

