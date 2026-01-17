الأحد 18 يناير 2026
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

 نشب منذ قليل حريق داخل شقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، وسط حالة من القلق بين الأهالي.
 

 تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث.


تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تجدد الحريق.


ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة الوضع لضمان سلامة السكان.

 

وعلى جانب آخر في وقت سابق،كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطعة أرض آلت إليه وآخرين بالميراث، والبدء في البناء عليها، رغم ادعائه صدور حكم قضائي بتمكينهم منها، بدائرة مركز شرطة أسيوط.

 

وبالفحص، تبين وجود خلافات قانونية وقضائية بين الشاكي وأشقائه وأبناء عمومته، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وبين أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع.

 

 

 

 

 كما أسفرت التحريات عن أن قطعة الأرض محرر بشأنها عدة محاضر رسمية ومنظورة حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي قرارات قضائية نهائية أو أحكام واجبة النفاذ تقضي بتسليم الأرض لأي من طرفي النزاع حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الفحص في إطار القانون.

 

