محمود كمال يتألق ومحمود السيد يتحدى نفسه في مواجهة القراء بـ «دولة التلاوة»

محمود كمال يتألق ومحمود السيد يتحدى نفسه في «دولة التلاوة»
شهدت الحلقة رقم 16 من برنامج «دولة التلاوة» المواجهة الثانية بين المتسابقين القارئ محمود كمال والقارئ محمود السيد، وسط متابعة دقيقة من لجنة التحكيم التي أشادت بالجهد المبذول من قبل المتسابقين وأبرزت نقاط القوة والضعف لكل منهما.

 

تقييم لجنة التحكيم للأداء

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصري السابق، أن أداء المتسابقين يبشر بالوصول إلى مستويات رائقة وفائقة مع التمرن المستمر والتلاوة الدائمة والتدريب المكثف، مضيفًا أنه يتأثر بالأسلوب المؤدب للشيخ المنشاوي والمدرسة القرآنية للشيخ الحصري التي تعلم منها الكثير في فنون التلاوة.

أما الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، فشدد على أن محمود كمال قدم توليفة رائعة في التلاوة وتميز في المقامات الصوتية، بينما أشار إلى أن محمود السيد يجب أن يحافظ على الانطباع الأول ويضبط إحساسه أثناء التلاوة، مؤكدًا أن كلا المتسابقين نجوم وأحسنوا الأداء.

وفي ملاحظاته، ذكر الشيخ حسن عبد النبي أن قراءة محمود كمال أفضل من المرة السابقة، مع ملاحظة وجود نقص في إحدى الغنات، بينما لدى محمود السيد مشكلة في المدود تحتاج إلى تصحيح لضمان التلاوة المثالية.

برنامج «دولة التلاوة».. منصة لاكتشاف الجيل الجديد من القراء

يُقدّم برنامج «دولة التلاوة» بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد.
ويُعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع جوائز مالية ضخمة وتكريم معنوي للفائزين.

